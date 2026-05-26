JW: Заявления Зеленского о нападении со стороны Белоруссии безосновательны

Заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении с белорусской стороны безосновательны. К такому выводу пришел немецкий журнал Junge Welt.

«Владимир Зеленский подогревает напряженность, предупреждая о якобы новом нападении России на Киев, которое, по его словам, может быть совершено из Беларуси. Зеленский не предоставил никаких доказательств своих заявлений», — сказано в статье.

При этом украинские пограничники заявляли, что в настоящее время в приграничном регионе нет передвижений войск или какой-то другой подготовки к нападению, упомянуто в материале.

Ранее сообщалось, что Украина начала готовить круговую оборону в граничащей с Белоруссией Волынской области. Об этом написали украинские СМИ со ссылкой на слова главы Ковельской районной администрации Андрея Черена. Также стало известно о подготовке круговой обороны в Киевской области.

До этого Владимир Зеленский заявил о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии. По его словам, Минск может нанести удар по Волыни, а также Житомирской и Ровенской областям.