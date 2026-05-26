Названы недостатки кроссовера Haval китайской сборки

Российские владельцы Haval H6 перечислили недостатки китайского кроссовера

Кроссовер Haval H6 вплоть до 2020 года оставался бестселлером марки в России. С открытием завода в Тульской области поставки модели из Китая были прекращены. Но на вторичном рынке достаточно предложений. «Лента.ру» обратилась к отзывам реальных владельцев на портале Auto.ru, чтобы узнать, с какими недостатками они столкнулись в ходе эксплуатации.

Владимир отметил, что трансмиссия не выдерживает повышенных нагрузок. При интенсивной работе сцепление начинает характерно пахнуть горелым. Спустя четыре года эксплуатации искусственная кожа в салоне пошла трещинами и начала разрушаться. «При неправильном подборе свечей горят катушки зажигания», — указал он.

По мнению Дмитрия, шумоизоляцию необходимо делать сразу после приобретения машины. Также он посчитал дорожный просвет недостаточным для себя, хотя за время поездок по сложным участкам кузов ни разу «нигде не цеплял».

«Единственное замечание у меня к данному авто: посадка удобная только для водителей ростом до 180 сантиметров», — указал Сергей.

Пользователь пол ником Гаврюша подробно расписал претензии к машине. Он сразу указал, что купил автомобиль с пробегом 10 тысяч километров. «Расход топлива несоизмерим с объемом двигателя (в среднем 9,5 на трассе, 13,5 в городе — это из-за турбины, на разгон такой машины нужна мощь); шумоизоляция однозначно слабовата (ее там просто нет, нужно ставить самому, а это около 30 тысяч рублей). При наличии семи динамиков звук так себе. Пришлось выкрутить эквалайзер на максимум, чтобы что-то настроить. Зимой подмерзают замки», — пишет владелец кроссовера. Все закончилось обрывом тросика водительской дверной ручки у самого основания. Кроме того, на холодном пуске появлялся шум цепи ГРМ, который дилер признал нормальным явлением.

Саша Белый указал, что при росте в 188 сантиметров ему неудобно садиться в машину. «Ребенка, которому семь лет, мне приходится подсаживать, но я видел, что ставят пороги, и проблем нет. Только цена за них — порядка 16 тысяч рублей. А так вроде бы все», — написал владелец Haval H6.

Ранее российские владельцы электромобиля Zeekr 001 рассказали, с какими минусами модели столкнулись.