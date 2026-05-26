Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:04, 26 мая 2026Наука и техника

Авианосец Gerald Ford взял пример с «Академика Ломоносова»

TWZ: Авианосец ВМС США Gerald Ford может стать плавучей АЭС для наземных баз
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Gerald Ford может стать плавучей атомной электростанцией (АЭС), способной обеспечить энергоснабжение наземных баз, как это делает российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов». Об этом пишет TWZ.

По данным издания, соответствующие испытания Gerald Ford состоятся этим летом на базе ВМС Норфолк в Вирджинии.

«Использование кораблей для обеспечения электроэнергией берега не является чем-то новым, но возможность использования авианосца класса Gerald Ford таким образом может открыть дополнительные оперативные возможности, а также помочь в будущих сценариях ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Издание напоминает, что авианосец типа Gerald Ford имеет два ядерных реактора A1B, точная мощность которых засекречена. TWZ полагает, что мощность реактора A1B составляет примерно 700 мегаватт. Портал отмечает, что в настоящее время в мире существует единственная специально построенная плавучая АЭС — российский «Академик Ломоносов». Также, по данным издания, над аналогичными проектами работают в Южной Корее (ядерная установка) и Турции (проект неядерной плавучей электростанции).

В апреле USNI News сообщили, что авианосец Gerald Ford побил рекорд по числу дней в плавании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о нападении на Калининград

    Россиянам предрекли скорое изменение в курсе валют

    Россиян предупредили об опасности одного действия в жару

    Иран анонсировал платную услугу для судов в Ормузском проливе

    США высказались о своем участии в урегулировании конфликта на Украине

    В центре российского города провалилась дорога

    Тренер юношеской команды три года насиловала школьницу

    Россиянам рассказали о связи недосыпа с набором веса

    Авианосец Gerald Ford взял пример с «Академика Ломоносова»

    Выживший после попадания молнии рассказал об ощущениях в момент удара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok