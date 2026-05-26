Меркурис: ЕС придется ослабить поддержку Украины после заявления МИД России

Европейскому союзу придется уменьшить поддержку Украины после заявления Министерства иностранных дел (МИД) России о планах военных нанести удары по военным объектам в Киеве, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, для Украины характерна яркая реакция, не желающей достижения мира, а только углубляющая конфликт. Меркурис отметил, что недавний российский удар «не встретил никакого сопротивления» со стороны средств противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что повторение таких ударов Брюсселю явно невыгодно.

24 мая Российская армия нанесла удар возмездия по объектам военного управления Украины, а также ее авиабазам и военным заводам. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.