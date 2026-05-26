Кулинарные опыты с полуфабрикатами привели мужчину к «желудочно-кишечному катаклизму»

Пользователь Reddit с ником Mackishi рассказал, как попытался приготовить себе хашбраун — американский аналог драника. Для этого он использовал полуфабрикат — дегидратированные картофельные оладьи, которые покупает крупными оптовыми партиями и очень любит.

«Эти штуки невероятно удобны. Вы берете нужное количество будущих хашбраунов, добавляете примерно такое же количество горячей воды, даете им восстановить влагу, и вуаля: оладьи готовы к приготовлению. Волшебство длительного хранения картофеля. Чудо современной технологии выращивания клубней», — объяснил автор.

Перед готовкой мужчина совершил поступок, оказавшийся, как он понял гораздо позже, критической ошибкой. Он попробовал дегидратированную заготовку в «сыром» виде, найдя такие оладьи также достаточно вкусными, отдаленно напоминающими чипсы, только более крахмалистыми. Автор продолжил поедать полуфабрикат, пока готовил из него же основное блюдо, удавшееся, по его словам, на славу.

«Все это время мой мозг игнорировал важный вопрос: а что, если процесс регидратации начнется внутри меня? Перенесемся в час ночи, когда я проснулся с безошибочным ощущением, что внутри меня происходит что-то ужасное. Спотыкаясь, я добежал до ванной и тут же устроил настоящий желудочно-кишечный катаклизм. Это был не обычный поход в туалет. Это была эвакуация. Как будто все жители Картофельного Города разом выбежали через аварийные выходы из моего кишечника. За этим последовал прорыв плотины из коричневой воды», — описал свои злоключения автор.

Следом на него навалилась тяжким грузом «самая сильная в жизни отрыжка», а запах напоминал «болотные газы с привкусом крахмалистого сожаления». К отрыжке добавились судороги, а саундтреком ночного похода в туалет оставался «катастрофический грохот».

«Не успевал я встать с унитаза, как тут же разворачивался обратно. И снова. И снова. А потом началось газообразование. Боже мой, это газообразование. (...) Я больше не мог отличить воздух от жидкости или от какого-либо другого нового состояния материи, которое изобрело мое тело, поэтому любое ощущение ниже пояса требовало немедленного бегства в туалет», — с сожалением рассказал мужчина.

По его словам, проблема сохранялась не только в течение ночи, но и на протяжении следующих нескольких дней. Суммарно за пять суток автор потерял в весе без малого четыре килограмма.

«Моя задница теперь вся изранена от кислых газов и постоянного вытирания. Я использовал туалетную бумагу так часто, что она ощущается, как наждачная. Я опустошен. Я эмоционально изменился. Внутри меня снова бурлит зловещее кипение. И отрыжка никуда не делась — все те же мощные болотные газы из древних глубин. Отрыжка, полная легенд. В конце концов, спустя несколько дней, я вспомнил. Сушеные картофельные оладьи. По всей видимости, я пропустил этап с тарелкой и переложил процесс регидратации на свою пищеварительную систему», — заключил автор.

