На Западе озвучили возникшую при создании истребителя-невидимки НАТО проблему

Шелльхорн: Создание истребителя-невидимки НАТО затруднено из-за СВО

Реализация франко-германской программы разработки истребителей будущего (FCAS) осложнена из-за разногласий между Парижем и Берлином. Об этом заявил глава подразделения Airbus Defence and Space Майк Шелльхорн, чьи слова приводит американский журнал Military Watch Magazine.

По его словам, работа над программой началась до того, как специальная военная операция (СВО) на Украине приобрела полномасштабный характер, и в тот период уровень оборонных расходов в европейских странах был значительно ниже. С тех пор подходы к созданию боевых самолетов изменились, а Франция и Германия стали менее сговорчивыми.

Одним из возможных решений Шелльхорн назвал разработку двух разных истребителей под нужды каждой страны, но с максимальной степенью унификации. При этом ключевая концепция «сетевой системы» — объединяющей истребители, датчики и беспилотные летательные аппараты — остается актуальной.

