В Москве установится апрельская погода

Синоптик Макарова: Погода в Москве на этой неделе соответствует концу апреля

Погода на этой неделе откатит москвичей в середину весны. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, ее цитируют РИА Новости.

Столбики термометров в течение рабочей недели, по прогнозам синоптика, опустятся до плюс 10-17 градусов: в первую половину недели температура составит около плюс 13-17, а во второй воздух не прогреется выше плюс 14. Такие показатели скорее соответствуют концу апреля, чем преддверию лета. Сравнивать текущую погодную обстановку с осенью Макарова отказывается. Определяющую роль здесь играет высота солнца: сейчас оно поднимается достаточно высоко, что отличает нынешнюю погоду от осенней хмури.

Пик холодов на этой неделе придется на пятницу, 29 мая, когда похолодает до плюс 10-12 градусов днем и 5-8 градусов ночью. «Выкарабкиваться из холодной ямы» Москва начнет в субботу-воскресенье — тогда температура поднимется до плюс 15 градусов, а к концу первой пятидневки июня — до плюс 24-26 градусов.