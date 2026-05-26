Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 26 мая 2026Экономика

В Москве установится апрельская погода

Синоптик Макарова: Погода в Москве на этой неделе соответствует концу апреля
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Погода на этой неделе откатит москвичей в середину весны. Об этом рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова, ее цитируют РИА Новости.

Столбики термометров в течение рабочей недели, по прогнозам синоптика, опустятся до плюс 10-17 градусов: в первую половину недели температура составит около плюс 13-17, а во второй воздух не прогреется выше плюс 14. Такие показатели скорее соответствуют концу апреля, чем преддверию лета. Сравнивать текущую погодную обстановку с осенью Макарова отказывается. Определяющую роль здесь играет высота солнца: сейчас оно поднимается достаточно высоко, что отличает нынешнюю погоду от осенней хмури.

Пик холодов на этой неделе придется на пятницу, 29 мая, когда похолодает до плюс 10-12 градусов днем и 5-8 градусов ночью. «Выкарабкиваться из холодной ямы» Москва начнет в субботу-воскресенье — тогда температура поднимется до плюс 15 градусов, а к концу первой пятидневки июня — до плюс 24-26 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok