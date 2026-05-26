Популярный российский комик объяснил уход из шоу Павла Воли

Комик Соболев словами «мне там было немножко тесно» объяснил уход из «Шоу Воли»

Популярный российский комик Илья Соболев объяснил решение уйти из проекта «Шоу Воли» с ведущим Павлом Волей на канале ТНТ. Причину он назвал в шоу «Кстати», выпуск опубликован в «VK Видео».

По словам юмориста, он давно задумывался об уходе из шоу. «Мне там было немножко тесно. Я делал свою задачу, моя задача была стараться шутить, я это выполнял на все деньги. Потом все закончилось, я такой: окей», — сказал Соболев.

Комик также заверил, что по-прежнему относится к Воле с теплотой и уважением.

Соболев участвовал в «Шоу Воли» с момента его запуска в апреле 2023 года. О том, что он покинет проект, стало известно 10 мая. В течение нескольких выпусков соведущим Воли стал рэпер Джиган.

