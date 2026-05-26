10:06, 26 мая 2026

Популярный российский комик объяснил уход из шоу Павла Воли

Популярный российский комик объяснил уход из шоу Павла Воли
Маргарита Щигарева

Популярный российский комик Илья Соболев объяснил решение уйти из проекта «Шоу Воли» с ведущим Павлом Волей на канале ТНТ. Причину он назвал в шоу «Кстати», выпуск опубликован в «VK Видео».

По словам юмориста, он давно задумывался об уходе из шоу. «Мне там было немножко тесно. Я делал свою задачу, моя задача была стараться шутить, я это выполнял на все деньги. Потом все закончилось, я такой: окей», — сказал Соболев.

Комик также заверил, что по-прежнему относится к Воле с теплотой и уважением.

Соболев участвовал в «Шоу Воли» с момента его запуска в апреле 2023 года. О том, что он покинет проект, стало известно 10 мая. В течение нескольких выпусков соведущим Воли стал рэпер Джиган.

Ранее Воля и его жена, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыли, что у них нет брачного договора. Комик объяснил это в том числе тем, что доверяет супруге.

