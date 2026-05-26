Верховный лидер Ирана выступил с обращением

10:55, 26 мая 2026

Верховный лидер Ирана призвал страны Ближнего Востока к дружбе и сотрудничеству
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Khahi / ISNA / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с заявлением, в котором призвал страны Ближнего Востока к дружбе и сотрудничеству с Тегераном. Текст обращения приводит агентство IRIB.

«Я искренне и от всего сердца призываю все исламские страны и правительства к дружбе и сотрудничеству во имя добра и праведности. (...) В этом отношении несомненно одно: стрелки часов не поворачиваются вспять, и народы и земли региона больше не будут служить щитом для американских баз», — заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что Соединенные Штаты, лишенные «безопасного плацдарма для совершения своих злодеяний», с каждым днем все больше отдаляются от своих прежних позиций в регионе.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары по Ирану. Как заявил представитель командования, эти действия были предприняты для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

