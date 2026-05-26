11:30, 26 мая 2026Спорт

Аршавин назвал двух фаворитов чемпионата мира по футболу

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал двух фаворитов чемпионата мира по футболу 2026 года. Его слова приводит ТАСС.

Экс-форвард посчитал, что выиграть турнир могут сборные Испании и Франции. «У французов суперсостав, а Испания — действующий чемпион Европы», — подчеркнул он, добавив, что собирается посетить чемпионат мира.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 сборных.

