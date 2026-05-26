В пруду нашли автомобиль с останками пропавшего 25 лет назад мужчины

В США нашли затонувшую машину с телом мужчины, пропавшего 25 лет назад

В штате Иллинойс, США, идентифицировали останки, найденные в 2025 году в пруду. Об этом пишет People.

Водолазы нашли затонувший автомобиль с человеческими останками внутри в сентябре 2025 года. По слова дайверов, в тот момент они искали другого пропавшего и случайно наткнулись на машину.

В мае 2026 года обнаруженное ими тело идентифицировали как Джона Пизано-младшего, пропавшего 25 лет назад. По словам его семьи, он всю жизнь боролся с психическим заболеванием.

«Несмотря на то что его жизнь была отмечена трудностями и потерями, Джона будут помнить за его дух, стиль, любовь к музыке и танцам и глубокую любовь, которую он питал к своей семье», — говорится в его некрологе.

Ранее сообщалось, что в США сотрудники полиции города Сан-Хосе, штат Калифорния, нашли загадочные останки в автомобиле на парковке. По словам полицейских, они настолько разложились, что невозможно было установить не только личность человека, но даже понять, мужчина это или женщина.

