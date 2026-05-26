В Киеве после заявлений российской стороны об ответе за удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям страны и гражданской инфраструктуре ожидают серьезных разрушений. С таким прогнозом выступил экс-министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, призвав жителей города готовиться психологически уже сейчас, а некоторым — уехать из столицы.
Будет громко. Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если кукуха уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности
Как отметил политолог Владимир Скачко, те, кому есть куда уезжать, будут выбирать места, где отсутствуют военные объекты: заводы, фабрики, водохранилища, ГЭС, ТЭЦ. «В основном это будет сельская местность. Украина огромна, поэтому, в принципе, выехать куда-то можно. Другое дело, что там ничего не подготовлено для привычной жизни», — высказался он.
В МИД России ранее призвали граждан срочно покинуть Киев. Москва готовит ответ на удары ВСУ по гражданским и планирует наносить системные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве
При этом иностранные представители пока не спешат с эвакуацией своих людей. Об этом уже высказались в Польше — в МИД страны отказались эвакуировать дипломатов из Киева.
Появились данные о поддержке действий Российской армии украинцами
По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, сами украинцы не против ударов по военным объектам в Киеве. Он отметил, что подобные сообщения получал лично.
«Ко мне поступают сообщения от жителей различных регионов постукраинского пространства, подконтрольного режиму [президента Владимира] Зеленского, о поддержке начала ударов Российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве», — рассказал он, пояснив, что граждане уже устали от неопределенности и затягивания конфликта.
Рогов утверждает, что многие выступают за «освобождение страны от скверны в лице нелегитимного режима Зеленского».
Военный эксперт Борис Джерелиевский, в свою очередь, назвал вероятные объекты в Киеве, которые будут подвергнуты ударам. В первую очередь, по его словам, они будут наноситься по уцелевшим промышленным предприятиям. При этом он подчеркнул, что уничтожение самих зданий центров управления не играет большой роли, а вот вывод из строя размещенной там аппаратуры — критически важен. Из конкретных целей он выделил завод «Арсенал», и «кузню на Рыбальском, где находится здание ГУР».
ВСУ стали осторожнее
На фоне громких заявлений Москвы ВСУ сменили тактику ударов — они стали менее интенсивными.
На ситуацию обратил внимание военный корреспондент Александр Сладков, который подметил, что статистика украинских БПЛА, летящих сторону России, значительно снизилась. «Значит, наша новая дипломатическая тактика (пока тактика) работает», — порассуждал он.
При этом советник министра обороны Украины с позывным Флэш пригрозил, что если Россия «продолжит терроризировать Киев, предприятия и центры принятия решений», последуют ответные удары. «Мы будем очень сильно бить», — заявил он.