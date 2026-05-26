Жителей Киева призвали покинуть город

Кулеба: В Киеве будут разрушения, некоторым жителям стоит уехать из города

В Киеве будут разрушения от боевых действий. Такой прогноз сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он подчеркнул, что в украинской столице «будет громко». И к разрушениям в Киеве жителям города необходимо готовиться психологически уже сейчас, а некоторым стоит уехать.

«Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если "кукуха уже не вытягивает", я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности», — добавил Кулеба.

25 мая Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Так в МИД России отреагировали на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).