Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 26 мая 2026Бывший СССР

Жителей Киева призвали покинуть город

Кулеба: В Киеве будут разрушения, некоторым жителям стоит уехать из города
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

В Киеве будут разрушения от боевых действий. Такой прогноз сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Он подчеркнул, что в украинской столице «будет громко». И к разрушениям в Киеве жителям города необходимо готовиться психологически уже сейчас, а некоторым стоит уехать.

«Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если "кукуха уже не вытягивает", я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности», — добавил Кулеба.

25 мая Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Так в МИД России отреагировали на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР).

