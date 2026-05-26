11:45, 26 мая 2026Силовые структуры

Шлем спас байкера от смертельного ножевого ранения в Москве

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gera Photo / Shutterstock / Fotodom

В Новой Москве полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на мотоциклиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Все произошло ночью 26 мая. Мужчина находился в состоянии опьянения и поссорился с водителем мотоцикла на парковке возле дома в районе Внуково. В ходе конфликта он ударил байкера ножом по голове. Как уточняет Baza, последнего от смертельного ранения спас шлем.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее в Москве арестовали мужчину, угрожавшего ножом полицейским.

