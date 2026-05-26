12:47, 26 мая 2026

Захарову возмутил Международный уголовный суд

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) представляет собой квази-объединение и псевдосуд, с точки зрения численности населения большинство жителей земли находится вне его юрисдикции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это образование, появившееся на основе соглашения между ограниченным числом государств. В этом образовании не участвуют Китай, Индия, США, кстати говоря, не участвуют, не участвует и наша страна Россия, не участвует большинство стран Азии. С точки зрения численности населения большинство жителей земли находится вне юрисдикции МУС. И при этом почему-то эта структура полагает необходимым распространять свои решения повсюду. Это псевдосуд», — подчеркнула дипломат.

Захарова обвинила МУС в предвзятости, поскольку преступления стран НАТО в Афганистане, Ираке, Иране, Ливии, в Карибском бассейне МУС «всерьез никогда не проверял, никогда не рассматривал, уж тем более никогда по ним не выносил никаких вердиктов».

В августе 2025 года США ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей. До этого американский лидер Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора МУС Карима Хана.

