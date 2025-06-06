МУС выразил недовольство санкциями США против своих судей

МУС заявил, что санкциями против судей США хотят подорвать независимость суда

Власти США захотели подорвать независимость Международного уголовного суда (МУС), назначая санкции против его судей. Об этом сообщило РИА Новости.

В сообщении суда говорится, что эти меры — явная попытка подорвать независимость международного судебного института, который действует в соответствии с мандатом 125 государств-участников «со всех уголков мира».

Ранее президент США Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана.

До этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.