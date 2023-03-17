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19:45, 17 марта 2023Россия

Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина

Представитель Кремля Песков назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина

Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), а его решения считает ничтожными. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выдачу указанным органом ордера на «арест» президента страны Владимира Путина, сообщает ТАСС в пятницу, 17 марта.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой», — подчеркнул он.

Ранее о том, что ордер МУС не имеет под собой правовых оснований и последствий, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Схожим образом прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая напомнила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, так как Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

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Игорь Дмитров
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