Захарова прокомментировала решение суда в Гааге об «аресте» Путина

Захарова заявила, что решения Международного суда в Гааге не имеют значения для России

Решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеют значения для России, Москва их не признает. Об этом в пятницу, 17 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», — высказалась дипломат. По ее словам, решения МУС не имеют значения для Москвы, в том числе с правовой точки зрения.

Захарова также заявила, что «"рецепты" на арест, исходящие из Международного суда», будут для России ничтожными с юридической точки зрения.

Таким образом дипломат прокомментировала выдачу судом ордера на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.

Ранее МУС уже заявлял о намерении начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения и называла их ложными. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда.