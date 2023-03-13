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18:54, 13 марта 2023Мир

Стало известно о планах суда в Гааге открыть дела против России из-за Украины

NYT: МУС планирует открыть два дела против России по обвинению в преступлениях на Украине

Фото: Sem van der Wal / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге планирует открыть против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT).

Эти дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала конфликта в феврале 2022 года. Они будут возбуждены после нескольких месяцев работы специальных следственных групп.

По данным NYT, суд намерен добиваться выдачи ордеров на арест тех, кто связан с предполагаемым похищением украинских детей и перевозкой их в Россию. Кроме того, обвинения коснутся причастных к «намеренным атакам» по гражданской инфраструктуре Украины.

В российском МИД обвинения в «насильственном вывозе несовершеннолетних» с украинской территории называли ложными. А Минобороны России утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам энергетики.

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Виктория Кондратьева
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