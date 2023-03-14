В Кремле оценили планы суда в Гааге открыть дела против России из-за Украины

Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного суда в Гааге

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Так оценил планы судебной инстанции открыть дела против России из-за ситуации на Украине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда. Так к этому и относимся», — высказался представитель Кремля.

Ранее стало известно, что МУС планирует начать против Москвы два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине, в частности, атак на гражданские объекты и незаконного вывоза людей. Их планируют возбудить после нескольких месяцев работы специальных групп.

Российская сторона неоднократно называла подобные обвинения ложными.