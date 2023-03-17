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19:25, 17 марта 2023Россия

В Совфеде сочли ордер МУС на «арест» Путина абсурдным

Сенатор Клишас счел ордер МУС на «арест» Путина абсурдным
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Совет Федерации / Flickr

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой не имеет под собой правовых оснований и последствий. Таким его счел председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который написал об этом в пятницу, 17 марта, в своем Telegram-канале.

«Сейчас юрисдикцию МУС не признают не только Россия, но и ряд государств, членов СБ ООН. Приняв столь абсурдное решение МУС встал на путь самоликвидации», — полагает сенатор.

Схожим образом прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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Игорь Дмитров
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