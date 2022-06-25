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МИД назвал ложью обвинения России в насильственном вывозе детей из Донбасса

Захарова назвала ложью обвинения в адрес России в насильственном вывозе детей из Донбасса

Фото: Globallookpress.com

Обвинения Киева в адрес России в насильственном вывозе детей с Донбасса являются ложью. Так подобные претензии назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

По словам Захаровой, речь идет об обращении Верховной Рады Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН, а также к верховному комиссару по делам беженцев ООН о «похищении и принудительной депортации украинских детей», которое было опубликовано 19 июня.

«Содержащиеся в нем лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развернутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», — говорится в сообщении МИД.

По словам Захаровой, подобные заявления циничны, так как за восемь лет конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках погибло более 150 детей. Также Захарова уточнила, что из опасных районов Украины и Донбасса на территорию России эвакуированы более двух миллионов человек, почти 325 тысяч из которых — дети.

Ранее директор экстренных программ детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мануэль Фонтэн заявил, что организация не располагает данными о якобы вывозе украинских детей насильно в Россию. По его словам, им известно о таких сообщениях, однако достоверных сведений у фонда нет.

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Никита Абрамов
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