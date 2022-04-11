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ЮНИСЕФ заявил об отсутствии данных насильного вывоза украинских детей в Россию

ЮНИСЕФ заявил об отсутствии доказательств насильного вывоза украинских детей в Россию

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что не располагает данными о якобы вывозе украинских детей насильно в Россию, об этом на брифинге сообщил директор экстренных программ фонда Мануэль Фонтэн, пишет РИА Новости.

В международной организации прокомментировали публикации, в которых говорится, что украинских детей якобы вывозят в Россию против их воли. «Мы слышали о таких сообщениях, но у нас самих отсутствуют свидетельства», — отметил Фонтэн. По его словам, ЮНИСЕФ займется изучением этого вопроса. «У нас нет доказательств как таковых», — подчеркнул он.

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Ранее Украина подала жалобу по поводу вывоза детей из Донбасса в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Уполномоченный представитель России в ЕСПЧ Михаил Виноградов отметил, что жалоба неприемлема и достойна осуждения, поскольку Россия не делала этого принудительно.

11 марта исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила, что с 24 февраля Украину были вынуждены покинуть до одного миллиона детей.

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Марина Совина
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