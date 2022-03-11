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ЮНИСЕФ сообщил о миллионе покинувших Украину детей

ЮНИСЕФ: с 24 февраля Украину были вынуждены покинуть до одного миллиона детей

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Исполнительный директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел сообщила, что с 24 февраля Украину были вынуждены покинуть до одного миллиона детей. Ее слова передает РИА Новости.

«Всего за 2 недели. Один миллион детей покинули Украину», — констатировала Рассел. Она отметила, что ЮНИСЕФ и партнеры продолжают оказывать помощь детям и матерям, находящимся в зонах конфликта на Украине: Так, организация планирует поставить медикаменты в 22 больницы, что поможет 20 тысячам детей и матерей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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