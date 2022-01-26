В России осудили жалобу Украины на вывоз детей из Донбасса

Жалоба Украины по поводу вывоза детей из Донбасса, поданная в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), неприемлема и достойна осуждения, поскольку Россия не делала этого принудительно. Об этом заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов во время судебного заседания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Цитату приводит РИА Новости.

Представитель РФ назвал жалобу Киева неприемлемой и необоснованной. Более того, Виноградов утверждает, что факты и обстоятельства этого дела не свидетельствуют о нарушении Конвенции в связи с добровольным перемещением детей в сопровождении взрослых: Москва пошла на такой шаг исключительно ради спасения жизни и здоровья детей.

Это подтверждается гарантийным письмом генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, отметил он, призвав отклонить соответствующую жалобу.

Виноградов также обвинил нидерландский суд в Гааге, в том, что он мешает расследованию России по факту катастрофы рейса MH17. Юрист заявил, что обвиняя РФ в неэффективности следственных мероприятий по этому делу, Международный уголовный суд в Гааге не использует материалы, собранные российской стороной.