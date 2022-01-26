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Россия напомнила о причастности Украины к катастрофе MH17

Представитель РФ в ЕСПЧ: сбившая рейс MH17 боеголовка принадлежала ВС Украины

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Боеголовка, которая сбила Boeing 777 (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, была запущена с территории, подконтрольной Вооруженным силам (ВС) Украины. Об этом заявил уполномоченный представитель России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаил Виноградов в ходе слушаний 26 января. Его цитирует РИА Новости.

Таким образом юрист напомнил о причастности украинской стороны к катастрофе с малайзийским Boeing. «Боеголовка, которая, по мнению совместной следственной группы, сбила самолет, принадлежит Вооруженным силам Украины», — добавил Виноградов. Он также отметил, что до катастрофы Украина не прекращала артиллерийские и авиационные удары по позициям противника.

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«22 апреля 2014 года в воздушном пространстве Украины был сбит самолет Ан-30Б государственной авиации. 14 июля, за три дня до крушения MH17, в Луганской области был сбит транспортный самолет Военно-воздушных сил Украины Ан-26. Погибло два члена экипажа», — напомнил юрист в ЕСПЧ в ответ на жалобы Нидерландов и Украины против России.

Также Виноградов обвинил нидерландский суд в Гааге в том, что он мешает расследованию России по факту катастрофы рейса MH17. Юрист заявил, что, обвиняя РФ в неэффективности следственных мероприятий по этому делу, Международный уголовный суд в Гааге не использует материалы, собранные российской стороной.

«С учетом изложенного, не признавая ни в коей мере ответственности за произошедшую авиакатастрофу, предлагаю Большой Палате быть последовательной и (...) прийти к выводу об отсутствии ответственности какой-либо стороны на основании статьи 1 Конвенции в отношении жалобы властей Нидерландов по статьям 2 и 3 Конвенции в их материальном аспекте», — заключил юрист.

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21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе 2014 года. Ведомство представило в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады российских вооруженных сил из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Николай Чигасов
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