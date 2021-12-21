Посты из соцсетей сочли доказательством причастности России к катастрофе MH17

Прокуратура Нидерландов представила в суде материалы из соцсетей как доказательства причастности 53-й бригады российских Вооруженных сил (ВС) из Курска к катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014-м. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, голландский прокурор Биргит ван Руссель счел посты в интернете доказательствами вины российской стороны. Так, он представил суду скриншот сообщения с форума для матерей, датированного 6 июля 2014-го. В сообщении женщина пишет, что ее сына, служащего 53-й бригады, отправили в Ростов.

Помимо этого, сторона обвинения показала в ходе слушания по делу MH17 фото сына автора публикации с эмблемой курской бригады. Отмечается, что его взяли с предполагаемой страницы военнослужащего во «ВКонтакте».

Ранее прокурор Манон Риддербекс заявил, что у стороны обвинения в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом есть два анонимных свидетеля, видевших пуск ракеты по лайнеру в день катастрофы. Он настоял на том, что рейс MH17 был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Бук» со стороны села Первомайское.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям самопровозглашенной ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.