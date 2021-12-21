Прокурор заявил о видевших пуск ракеты по MH17 свидетелях

У стороны обвинения в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом есть два анонимных свидетеля, видевших пуск ракеты по лайнеру в день катастрофы. Об этом заявил на слушаниях в голландском суде прокурор Манон Риддербекс, передает РИА Новости.

Прокурор настоял на версии о том, что рейс MH17 был сбит зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Бук» со стороны села Первомайское, в то время подконтрольного силам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Он заявил, что ЗРК довезли до населенного пункта по приказу и в сопровождении четверых обвиняемых: экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и троих его подчиненных — Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.

«Это следует из маршрута, который мы воссоздали в деталях, основываясь на данных переговоров по радиосвязи, показаниях свидетелей, публикациях в соцсетях, а также видео и фото "Бука"», — рассказал Риддербекс. Он добавил, что указанную версию также подтверждают перехваченные телефонные разговоры.

Ранее стало известно, что суд в Нидерландах отклонил запрос защиты по делу о крушении MH17 о предоставлении всех документов, касающихся показаний свидетеля S45. Указанный свидетель заявлял, что самолет не мог быть ЗРК «Бук». Слушания по делу возобновились 20 декабря в особо охраняемом комплексе Схипхол.

Судебный процесс по делу об авиакатастрофе MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям самопровозглашенной ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

