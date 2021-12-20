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Суд по MH17 отклонил запрос защиты о показаниях свидетеля по ЗРК «Бук»

Голландский суд отказался предоставлять защите в деле MH17 показания свидетеля о ЗРК «Бук»

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Суд в Нидерландах отклонил запрос защиты по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе о предоставлении всех документов, касающихся показаний свидетеля S45. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА Новости.

По данным агентства, указанный свидетель заявлял, что рейс MH17 не мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бук». Стинхейс подчеркнул, что голландский суд не обязан привлекать сторону защиты к решениям о предоставлении информации о свидетелях.

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При этом в прокуратуре Нидерландов повторно заявили о том, что лайнер был сбит ЗРК «Бук» из подконтрольного ополченцам Первомайского. Слушания по делу о крушении MH17 возобновились 20 декабря в особо охраняемом комплексе Схипхол.

8 декабря стало известно, что Гаагский суд получил 301 иск о компенсации от семей жертв крушения рейса MH17 над Донбассом. Судебный процесс по делу об авиакатастрофе начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Следствие считает, что к крушению самолета причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям самопровозглашенной ДНР. На борту находились 298 человек, они погибли.

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Екатерина Андреева
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