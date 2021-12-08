Суд Гааги получил 301 иск о компенсациях от семей жертв крушения MH17

В Гаагу поступил 301 иск от родственников жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины

Гаагский суд получил 301 иск о компенсации от семей жертв крушения рейса MH17 на востоке Украины. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день 301 иск о компенсации поступил в суд», — заявил судья, не назвав ответчика по данным искам.

Ранее предполагалось, что иски родственников погибших начнут рассматривать 9 ноября.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого и был сбит лайнер. Пулатова представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). На борту находились 298 человек, они погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.