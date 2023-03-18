Захарова оценила решение МУС об «аресте» Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.
Как напомнила Захарова, Россия не является участником Римского статута МУС, и поэтому не несет по нему обязательств. Кроме того, Москва не сотрудничает с этой организацией. «А возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — добавила она.
Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения
Комментируя аналогичное решение Международного суда против уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Захарова указала на признаки «расчеловечивания либеральных диктатур». «Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми», — написала представитель МИД.
На заявление прокурора МУС Карима Хана о желании работать с Москвой, несмотря на решение об «аресте» Путина, дипломат ответила фрагментом из фильма «Собачье сердце», когда глава домкома Швондер произносит фразу «Это какой-то... позор». «Для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет», — констатировала Захарова.
В России решение суда в Гааге назвали ничтожным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а его решения считает ничтожными. Саму постановку вопроса в Москве считают возмутительной и неприемлемой, добавил он. Кратко описал ситуацию заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. «Нет необходимости объяснять, где следует использовать эту бумагу», — написал он, прикрепив к сообщению эмодзи с изображением туалетной бумаги.
Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил МУС в потере независимого статуса. По его словам, «напыщенная демократия и либерализм» на Западе являются «ложью и цирковой клоунадой». «Международная судебная инстанция показала, что она не имеет независимого статуса, а ловко прогнулась под заокеанского хозяина, впопыхах выполняя его команды. Причем так сильно спешили облизать ему руку, что не успели над формулировкой поработать», — заявил он.
В потере независимости Международный суд обвинил и постпред России при ООН Василий Небензя, назвав его «марионеткой в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу», а также предвзятой, политизированной и некомпетентной организацией. По его словам, инстанция «в очередной раз доказала свою ущербность»
По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета
В то же время, президент США Джо Байден назвал решение оправданным. Он добавил, что США, как и Россия, не признают компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда «достаточно сильна».
МУС связал обвинения с «незаконным вывозом детей» с Украины
Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.
О том, что МУС намерен начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине, ранее сообщала газета The New York Times (NYT). Эти дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала конфликта в феврале 2022 года
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей судом в Гааге ордеров об «аресте» граждан России. В ее рамках будут установлены конкретные лица из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения.