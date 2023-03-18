Захарова оценила решение МУС об «аресте» Путина

Представитель МИД Захарова заявила, что решения МУС в Гааге не имеют значения для России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина. Свой комментарий она опубликовала в Telegram.

Как напомнила Захарова, Россия не является участником Римского статута МУС, и поэтому не несет по нему обязательств. Кроме того, Москва не сотрудничает с этой организацией. «А возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — добавила она.

Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Комментируя аналогичное решение Международного суда против уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, Захарова указала на признаки «расчеловечивания либеральных диктатур». «Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми», — написала представитель МИД.

На заявление прокурора МУС Карима Хана о желании работать с Москвой, несмотря на решение об «аресте» Путина, дипломат ответила фрагментом из фильма «Собачье сердце», когда глава домкома Швондер произносит фразу «Это какой-то... позор». «Для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет», — констатировала Захарова.

В России решение суда в Гааге назвали ничтожным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а его решения считает ничтожными. Саму постановку вопроса в Москве считают возмутительной и неприемлемой, добавил он. Кратко описал ситуацию заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. «Нет необходимости объяснять, где следует использовать эту бумагу», — написал он, прикрепив к сообщению эмодзи с изображением туалетной бумаги.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил МУС в потере независимого статуса. По его словам, «напыщенная демократия и либерализм» на Западе являются «ложью и цирковой клоунадой». «Международная судебная инстанция показала, что она не имеет независимого статуса, а ловко прогнулась под заокеанского хозяина, впопыхах выполняя его команды. Причем так сильно спешили облизать ему руку, что не успели над формулировкой поработать», — заявил он.

В потере независимости Международный суд обвинил и постпред России при ООН Василий Небензя, назвав его «марионеткой в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу», а также предвзятой, политизированной и некомпетентной организацией. По его словам, инстанция «в очередной раз доказала свою ущербность»

По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета Василий Небензя Постпред России при ООН

В то же время, президент США Джо Байден назвал решение оправданным. Он добавил, что США, как и Россия, не признают компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда «достаточно сильна».

МУС связал обвинения с «незаконным вывозом детей» с Украины

Международный уголовный суд выдал ордер на «арест» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

О том, что МУС намерен начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине, ранее сообщала газета The New York Times (NYT). Эти дела представляют собой первые международные обвинения, выдвинутые с начала конфликта в феврале 2022 года

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей судом в Гааге ордеров об «аресте» граждан России. В ее рамках будут установлены конкретные лица из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения.

