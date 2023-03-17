Кадыров уличил МУС в потере независимого статуса

Глава Чечни Кадыров заявил, что МУС прогнулся под заокеанского хозяина

Глава Чечни Рамзан Кадыров уличил Международный уголовный суд (МУС) в потере независимого статуса. Об этом он написал в своем Telegram.

«Международная судебная инстанция показала, что она не имеет независимого статуса, а ловко прогнулась под заокеанского хозяина, впопыхах выполняя его команды. Причем так сильно спешили облизать ему руку, что не успели над формулировкой поработать», — заявил Кадыров. По его словам, «напыщенная демократия и либерализм» на Западе являются «ложью и цирковой клоунадой».

В потере независимости и непредвзятости он также обвинил и другие организации, в том числе ЕС, НАТО и ООН. «Выполняют приказы синхронно и всегда однополярно. Снова и снова показывают свое истинное лицо. Это просто разные куклы, которыми изнутри управляет одна и та же рука Запада», — констатировал глава Чечни.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.