Небензя констатировал становление МУС на путь самоликвидации

Постпред России при ООН Небензя заявил, что МУС стал на путь самоликвидации

Постпред России при ООН Василий Небензя констатировал становление Международного уголовного суда (МУС) на путь самоликвидации. Его слова передает РИА Новости.

«По всем признакам МУС действительно стал на путь самоликвидации, прежде всего в том, что касается авторитета», — заявил Небензя. Он назвал суд «марионеткой в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу». «Эта предвзятая, политизированная, некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность», — подчеркнул постпред.

Ранее Небензя напомнил, что российская сторона не признает решения МУС и считает их незаконными.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.