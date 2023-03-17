Небензя оценил решение МУС выдать ордер на «арест» Путина

Постпред РФ при ООН Небензя назвал незаконным решение МУС выдать ордер на «арест» Путина

Постпред России при ООН Василий Небензя оценил решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на «арест» российского президента Владимира Путина. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Небензя, российская сторона не признает решения МУС, а также назвал его незаконным. Он добавил, что сложившаяся ситуация «абсолютно возмутительна».

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Схожим образом прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.