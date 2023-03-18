Байден оценил решение МУС об ордере на «арест» Путина

Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на «арест» Путина

Американский лидер Джо Байден оценил решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это оправданно», — заявил глава Белого дома. Он добавил, что США, как и Россия, не признают компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда «достаточно сильна».

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не признает решения МУС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва считает решения МУС ничтожными, а «саму постановку вопроса — возмутительной и неприемлемой».