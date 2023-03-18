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02:46, 18 марта 2023Мир

Байден оценил решение МУС об ордере на «арест» Путина

Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на «арест» Путина

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский лидер Джо Байден оценил решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это оправданно», — заявил глава Белого дома. Он добавил, что США, как и Россия, не признают компетенцию МУС, но в случае с российским руководством позиция суда «достаточно сильна».

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не признает решения МУС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва считает решения МУС ничтожными, а «саму постановку вопроса — возмутительной и неприемлемой».

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Марина Совина
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