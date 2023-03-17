Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:40, 17 марта 2023Россия

Медведев отреагировал на ордер на «арест» Путина эмодзи с туалетной бумагой

Зампред СБ Медведев отреагировал на ордер на «арест» Путина эмодзи с туалетной бумагой
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина эмодзи с изображением туалетной бумаги. Соответствующий пост он разместил в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

«Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где следует использовать эту бумагу», — написал Медведев.

17 марта стало известно, что МУС выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.

Ранее МУС уже заявлял о намерении начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения и называла их ложными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Захарова прокомментировала решение суда в Гааге об «аресте» Путина
Разработчики WhatsApp улучшат популярную функцию
В российском селе жителям пришлось чинить дороги за свой счет
Россиянин получил 10 лет колонии за убийство 17-летнего юноши
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Американский разведчик раскрыл будущее Зеленского
Раскрыт адрес дома-комода в Москве
Медведев отреагировал на ордер на «арест» Путина эмодзи с туалетной бумагой
Проблемы со сном связали с ухудшением здоровья мозга
Владелец SVB подал заявление о банкротстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.