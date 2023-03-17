Медведев отреагировал на ордер на «арест» Путина эмодзи с туалетной бумагой

Зампред СБ Медведев отреагировал на ордер на «арест» Путина эмодзи с туалетной бумагой

Заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента России Владимира Путина эмодзи с изображением туалетной бумаги. Соответствующий пост он разместил в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

«Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где следует использовать эту бумагу», — написал Медведев.

17 марта стало известно, что МУС выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял это решение в связи с ситуацией на Украине.

Ранее МУС уже заявлял о намерении начать против России два уголовных дела по обвинению в совершении военных преступлений на Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения и называла их ложными.