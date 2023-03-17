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21:34, 17 марта 2023Россия

Захарова прокомментировала санкции против Львовой-Беловой

Захарова: санкции против Львовой-Беловой — признак расчеловечивания либеральных диктатур

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции Запада против уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Свое мнение она написала в Telegram-канале.

«Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми», — написала она. Представитель внешнеполитического ведомства сочла санкции и травлю в отношении хирурга Леонида Рошаля и Марии Львовой-Беловой признаками «расчеловечивания либеральных диктатур».

Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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Марина Совина
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