Захарова прокомментировала санкции против Львовой-Беловой

Захарова: санкции против Львовой-Беловой — признак расчеловечивания либеральных диктатур

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции Запада против уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Свое мнение она написала в Telegram-канале.

«Кто бы мог подумать еще лет 15 назад, что на Западе забота о детях, их спасение и лечение станут уголовно наказуемыми», — написала она. Представитель внешнеполитического ведомства сочла санкции и травлю в отношении хирурга Леонида Рошаля и Марии Львовой-Беловой признаками «расчеловечивания либеральных диктатур».

Ранее Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.