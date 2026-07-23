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02:56, 23 июля 2026Спорт

ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины

TN: ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины Тапиа в аэропорту Нью-Йорка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали президента Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа при попытке выехать из США. Об этом сообщил аргентинский телеканал TN.

Инцидент произошел после окончания чемпионата мира. Вместе с главой Аргентинской ассоциации футбола проверке подверглись и другие представители организации. У них изъяли мобильные телефоны и компьютеры, содержимое которых сейчас изучают сотрудники правоохранительных органов.

Согласно судебным документам, президент Тапиа, казначей Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони должны предстать перед судом Южного округа Флориды 30 июля.

Следствие изучает финансовую и коммерческую деятельность ассоциации, включая сделки по покупке дорогостоящей недвижимости в Южной Флориде.

Ранее французский журналист-расследователь Ромен Молина выдвинул серию серьезных обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и AFA, заявив о возможных нарушениях в ходе внутренних расследований и в финансовой деятельности организаций.

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