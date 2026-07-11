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21:40, 11 июля 2026Спорт

ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала

Молина: ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала из-за финансов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lee Smith / Reuters

Французский журналист-расследователь Ромен Молина выдвинул серию серьезных обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Аргентины (AFA), заявив о возможных нарушениях в ходе внутренних расследований и в финансовой деятельности организаций. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

По словам Молины, ФИФА закрыла дело в отношении бывшего тренера женских молодежных сборных Аргентины Диего Гуачи, несмотря на обвинения пяти футболисток в сексуальном насилии, сославшись на недостаток доказательств. Также журналист утверждает, что призовые за победу Аргентины на чемпионате мира-2022 были перечислены не AFA, а зарегистрированной в Майами компании, которая, по его данным, находится под расследованием ФБР по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

По версии Молины, тесные связи руководства ФИФА с топ-функционерами южноамериканского футбола обеспечили КОНМЕБОЛ значительное влияние. На данный момент ФИФА официально не прокомментировала выдвинутые обвинения.

Ранее издание La Nacion сообщило, что ФИФА может ввести санкции против сборной Аргентины из-за коррупционного скандала в AFA. Глава организации Клаудио Тапиа и несколько его подчиненных подозреваются в незаконном обогащении.

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