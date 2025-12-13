Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:44, 13 декабря 2025Спорт

Сборная Аргентины оказалась под угрозой отстранения от ЧМ-2026

La Nacion: ФИФА может отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира-2026
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Сборная Аргентины по футболу оказалась под угрозой отстранения от чемпионата мира-2026. Об этом сообщает La Nacion.

Международная федерация футбола (ФИФА) может ввести санкции против команды из-за коррупционного скандала в Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Глава организации Клаудио Тапиа и несколько его подчиненных подозреваются в незаконном обогащении. В данный момент в их отношении ведется расследование. В деле также фигурируют имена ряда аргентинских чиновников, покровительствовавших футбольным функционерам.

La Nacion отмечает, что ФИФА крайне негативно относится к вмешательству правительств в дела национальных футбольных федераций. Из-за судебного разбирательства в отношении сотрудников AFA сборная Аргентины может лишиться права участия в ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Аргентинцы попали в группу с командами Алжира, Иордании и Австрии. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер попавший в ДТП глава Реутова

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    Главком ВСУ признал сложную ситуацию из-за российского наступления

    Мерц захотел отремонтировать Германию

    Появились подробности о переговорах «Роскосмоса» и НАСА

    ВСУ атаковали зоопарк в российском регионе

    В России высказались об опасениях из-за сближения Белоруссии и США

    Предсказана дальнейшая судьба помилованных Лукашенко оппозиционеров

    Оценены шансы Салаха забить за «Ливерпуль» до конца года

    Помилованных белорусских оппозиционеров вывезли на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok