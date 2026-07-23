Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:48, 23 июля 2026Бывший СССР

В Германии заявили о готовности Зеленского сдаться под давлением

Welt: Отставка Сырского показывает на готовность Зеленского сдаться под давлением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Отставка экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского говорит о готовности украинского президента Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, и друзья, и враги Киева это видят. «Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, в случае обострения борьбы за власть между кланами, это может стать крайне опасным для Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Действуют до сих пор». В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    Экс-офицер СБУ предрек кровопролитные бои при новом главкоме ВСУ
    Москвичам дали прогноз на вторую половину лета
    Дерматолог дала совет целующимся с небритыми мужчинами женщинам
    ВСУ попытались атаковать российский регион
    ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины
    В Германии заявили о готовности Зеленского сдаться под давлением
    Зеленского обвинили в стремлении к авторитаризму
    Автолюбителей предупредили о риске потери денег по вине мошенников
    США решили производить украинские беспилотные катера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok