В Германии заявили о готовности Зеленского сдаться под давлением

Welt: Отставка Сырского показывает на готовность Зеленского сдаться под давлением

Отставка экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского говорит о готовности украинского президента Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, и друзья, и враги Киева это видят. «Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться», — подчеркнул он.

По мнению журналиста, в случае обострения борьбы за власть между кланами, это может стать крайне опасным для Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

