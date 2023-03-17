СК заинтересовался выдачей МУС ордера на «арест» Путина

Бастрыкин поручил СК провести проверку в связи с выдачей МУС ордера на «арест» Путина

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордеров об «аресте» граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что глава СК поручил центральному аппарату организовать процессуальную проверку. В ее рамках будут установлены конкретные лица из числа судей МУС, которые принимали заведомо незаконные решения.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Москва не признает юрисдикцию МУС, а его решения считает ничтожными. «Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой», — подчеркнул он.