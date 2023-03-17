Захарова ответила видеоцитатой на желание МУС сотрудничать с Россией

Захарова ответила видеоцитатой из «Собачьего сердца» на желание МУС сотрудничать с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о желании работать с Москвой, несмотря на решение суда выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет», — указала дипломат, прикрепив к сообщению момент из фильма «Собачье сердце», когда глава домкома Швондер произносит фразу «Это какой-то... позор».

Ранее Захарова отметила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и не признает решения МУС.

Досудебная палата II Международного уголовного суда связала решение о выдаче ордеров на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с ситуацией на Украине. В заявлении МУС говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

