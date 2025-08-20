США ввели санкции против членов МУС

США ввели санкции против четырех представителей МУС

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении на сайте государственного департамента США.

Под санкции попали судьи МУС Кимберли Прост и Николас Гийу, а также заместители прокурора Назхат Шамим Хан и Маме Мандиай Нианг, которых Вашингтон обвиняет в выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галланта.

Санкции предусматривают блокировку всей собственности и активов указанных лиц в США, а также запрет для американских граждан и компаний на любые операции с ними.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора МУС Карима Хана. Последний известен тем, что с его подачи 17 марта 2024 года этот орган принял решение выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.