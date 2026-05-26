Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 26 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко с ужасом воспринял новость из-за границы

Лукашенко заявил, что с ужасом воспринял идею объединения Румынии и Молдавии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Суверенитет и независимость любой стороны дорого стоят, поэтому нельзя допустить объединение Румынии и Молдавии. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с бывшим молдавским лидером Игорем Додоном, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Откровенно скажу, я как человек влюбленный в вашу страну (ты это хорошо знаешь) с ужасом это слышу и воспринимаю», — отметил он.

Политик обратился к Додону с просьбой не допустить уничтожения «такой цветущей, прекрасной, пусть и небольшой по размерам страны, как Молдавия».

Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году президент республики Майя Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Раскрыт возможный мотив студента для расправы над отцом в Липецкой области

    Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

    Появились подробности задержания митрополита Илариона в Чехии

    В РФ появится самая крутая версия флагмана Voyah

    Россиянка истязала малолетнюю дочь и жила с ней у собутыльников или в подъездах

    Юлия Ковальчук вышла на публику в наряде Вячеслава Зайцева

    В Белоруссии обвинили Украину в попытках пересечь границу

    Госдума разрешила арестовывать имущество уехавших россиян в одном случае

    Названо лучшее время приема пищи для улучшения сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok