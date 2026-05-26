Шойгу оценил эффективность размещения «Орешника» в Белоруссии

Шойгу: Размещение «Орешника» в Белоруссии усилило сдерживающий эффект

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии значительно усилило сдерживающий эффект. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Размещение по решению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко на территории Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник", по оценке военных экспертов, заметно усилило сдерживающий эффект», — оценил он.

Шойгу также напомнил, что этот эффект необходимо поддерживать. Уже 19-21 мая российские и белорусские военнослужащие проведут подготовку к применению таких систем.

В марте появилась информация, что Минск приобрел у России ракетный комплекс «Орешник». По его словам, в этом ему помог лично Владимир Путин.