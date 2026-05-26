Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:25, 26 мая 2026Культура

Мать звезды «Вампиров средней полосы» пожаловалась на финансовые проблемы

Мать актера Глеба Калюжного рассказала о проблемах с деньгами
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мать актера Глеба Калюжного Наталья рассказала, что столкнулась с финансовыми проблемами после ухода сына в армию. Ее комментарий приводит Super.ru.

Наталья сообщила, что подрабатывала, но денег не хватало, из-за чего она испытывала «страх и отчаяние». Мать артиста призналась, что им с дочерью пришлось въехать в пустую квартиру на начальной стадии ремонта.

«У нас была только электрика, вода. Раковину подарила подруга», — поделилась Наталья. По ее словам, ремонт еще не завершен, однако теперь сын вернулся и «будет помогать однозначно».

Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался во вторник, 26 мая. Покинувшего стены военной части артиста встретили родные и коллеги, включая актера Николая Добрынина из «Сватов». Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением Российской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok