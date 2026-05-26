Мать звезды «Вампиров средней полосы» пожаловалась на финансовые проблемы

Мать актера Глеба Калюжного рассказала о проблемах с деньгами

Мать актера Глеба Калюжного Наталья рассказала, что столкнулась с финансовыми проблемами после ухода сына в армию. Ее комментарий приводит Super.ru.

Наталья сообщила, что подрабатывала, но денег не хватало, из-за чего она испытывала «страх и отчаяние». Мать артиста призналась, что им с дочерью пришлось въехать в пустую квартиру на начальной стадии ремонта.

«У нас была только электрика, вода. Раковину подарила подруга», — поделилась Наталья. По ее словам, ремонт еще не завершен, однако теперь сын вернулся и «будет помогать однозначно».

Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался во вторник, 26 мая. Покинувшего стены военной части артиста встретили родные и коллеги, включая актера Николая Добрынина из «Сватов». Звезда сериала «Вампиры средней полосы» проходил службу в Семеновском полку, который считается элитным подразделением Российской армии.