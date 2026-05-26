Военэксперт Евсеев: Британия больше всего боится, что Украина потеряет Одессу

Британия больше всего боится, что Украина в ходе специальной военной операции (СВО) потеряет Одессу. Так о возможном занятии Россией этого крупного города высказался военный эксперт Владимир Евсеев, его слова приводит «Газета.Ru».

Как заявил военэксперт, Лондон является той силой, которая на самом деле контролирует Украину в целом и ее южные регионы в частности.

«Начинаются действия — фортификационные укрепления Одессы... Они отражают желание британцев любой ценой удержать юг Украины под собственным контролем», — заявил изданию Евсеев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия всегда помнит про необходимость взятия Одессы под свой контроль, и этот черноморский город лишь временно остается частью Украины.