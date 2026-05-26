Москвичам пообещали аномальную неделю

Ильин: На текущей неделе Москву ожидают аномальный холод и дожди

Почти всю текущую неделю Москву и область ожидают аномальный холод и дожди. О непогоде предупредил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с RTVI.

По словам специалиста, максимальная температура в столице составит плюс 13-плюс 15 градусов, а по области — плюс 9-плюс 11 градусов. Минимальная ночная температура будет наблюдаться в четверг-пятницу. В Москве она составит плюс 5-плюс 7 градусов, в области — плюс 2-плюс 4 градуса. Также ожидаются небольшие дожди, которые будут идти до выходных, и западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ильин отметил, что на фоне похолодания возможны смешанные осадки. «Для того чтобы утверждать, что будет идти снег, недостаточно условий. Но и не сказать о том, что при такой ситуации может идти мокрый снег, тоже нельзя. В Москве точно не пройдет, а по области где-то может даже долететь до земли, но быстро растает, учитывая теплую подстилающую поверхность», — объяснил синоптик.

В субботу и воскресенье сохранится холодная погода. Потепление ожидается в начале следующей недели, когда ветер стихнет, осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 17-плюс 22 градусов тепла днем и плюс 9-плюс 14 градусов ночью.

