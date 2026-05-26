Путешествия
17:50, 26 мая 2026

Россиянка искупалась рядом с акулой на отдыхе в Египте

Shot: В Египте отменили морские экскурсии для туристов из-за активности акул
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Российская туристка искупалась рядом с акулой на отдыхе в Египте, позже власти отменили все морские экскурсии для отдыхающих из-за активности хищников. Об это пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что девушка отдыхала в четырехзвездочном отеле Sunny Days El Palacio Resort в Хургаде. Во время купания в море она заметила множество людей, собравшихся на пляже, а также спасателя, который свистел и требовал немедленно выйти из воды. Оказалось, что все это время девушка плавала рядом с акулой. Еще одного хищника заметили россияне в отеле Old Sheraton также в Хургаде.

Позже стало известно, что власти города отменили все морские экскурсии на три дня, а также закрыли порты и причалы. Причиной назвали сильный ветер, но туристы уверены, что дело в повышенной активности акул. Отмечается, что шторм дезориентирует рыбу, из-за этого акулы подплывают близко к берегу.

В сентябре 2025 года в Египте закрывали пляжи из-за морских хищников. Тогда их замечали туристы, отдыхавшие в отелях Хургады и Макади.

